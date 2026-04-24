20-летний педофил из российского города попал на видео

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 12 годам за изнасилование

В Краснодарском крае суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 20-летнего местного жителя за изнасилование 14-летней знакомой. Педофил попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в объединенной пресс-службе судов края.

На кадрах видно, как мужчина находится в зале суда за решеткой. Далее на видео показана судья, которая зачитывает приговор.

Мужчину признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, 27 июля 2025 года пьяный подсудимый был в лесистой местности в станице Ереминской Лабинского района. Там он встретил 14-летнюю знакомую и изнасиловал ее, а потом скрылся с места происшествия.

