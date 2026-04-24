Huawei похоронит один вид смартфонов

Huawei перестанет выпускать смартфоны с поддержкой 4G, будет только 5G-связь

Корпорация Huawei задумала прекратить выпуск смартфонов с поддержкой связи 4G. Об этом сообщает профильное издание Huawei Central со ссылкой на инсайдера FixedFocus.

Специалисту стало известно, что китайская компания задумала окончательно прекратить производство телефонов с поддержкой 4G. Это связано с тем, что IT-гигант окончательно добавил поддержку связи 5G во все свои актуальные девайсы, и устаревший телекоммуникационный стандарт больше не нужен.

В материале говорится, что смартфоны всех основных линеек Huawei — Mate, Pura, Nova, а также Enjoy — работают с сетями пятого поколения. Поэтому компания якобы не видит смысл развивать устройства 4G и похоронит этот вид аппаратов.

Журналисты Huawei Central напомнили, что после введения против Huawei американских санкций в 2019 году фирма не смогла закупать модемы 5G и производить собственные. Из-за этого ей пришлось полагаться на устаревшее оборудование Qualcomm, которое поддерживало только 4G-связь. Однако со временем фирма разработала собственные решения и стала независимой от сторонних поставщиков.

«Если это правда, то это станет еще одной важной рыночной стратегией Huawei», — подытожили авторы.

В конце апреля Huawei объявила, что перестает выпускать смартфоны с наклеенной на экран защитной пленкой. В компании объяснили, что ее новые устройства имеют достаточно прочный дисплей.