Мать девочки с желто-синим мячом на плакате рассказала о решении не пускать ее на матч

Мать девочки с желто-синим мячом на плакате: Охрана поступила неправильно

Диана Лабунец, мать девочки Полины, которую в Новосибирске охрана не пустила на волейбольный матч из-за желто-синего мяча на плакате, высказалась о ситуации. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, Полина испугалась, что плакат могут забрать. «Она очень старалась, хотела, чтобы на стадионе ее заметили. Мы не стали разводить конфликт, потому что пришли с детьми. Я включила камеру, а муж закрасил мяч на плакате», — заявила Лабунец.

Мать девочки добавила, что не считает запрет правильным. «Мы ведь не с флагом Украины на матч пришли. Это всего лишь мяч, который совпадает в расцветке», — отметила Лабунец.

Об инциденте стало известно 30 апреля. Семья пришла на матч «Локомотива» против «Зенита». Сотрудники ЧОП заблокировали вход, пока отец не закрасил мяч черным маркером прямо на месте. Только тогда семью пропустили на трибуны.