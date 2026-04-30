В России девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате

15:48, 30 апреля 2026

В Новосибирске девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: taka1022 / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске охрана не пустила девочку с семьей на матч волейбольного «Локомотива» против «Зенита» из-за желто-синего мяча на самодельном плакате. Видео появилось в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудники ЧОП заблокировали вход, пока отец не закрасил мяч черным маркером прямо на месте. Только тогда семью пропустили на трибуны.

«Локомотив» в Telegram-канале извинился перед болельщиками, признав чрезмерную жесткость охранников. «Это буквальное толкование мер безопасности, но мы не поддерживаем такой подход — меры к ЧОП будут приняты», — заявили представители клуба, добавив, что свяжутся с семьей лично.

В четвертом матче серии за бронзу Суперлиги хозяева разгромили петербуржцев 3:0 (25:19, 27:25, 25:20), сравняв счет — 2:2. Решающий матч пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге.

