«Звезда»: Вооруженные силы России поразили украинские военные предприятия

Российские воооруженные силы поразили предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что помимо этого под удар попали места хранения и запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.

Также в Минобороны РФ заявили 2 мая о взятии под контроль села Мирополье в Сумской области.

В апреле сообщалось, что ВСУ превратили Мирополье в единый укрепрайон, в котором «каждое каменное строение используется противником как опорный пункт».