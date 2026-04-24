ВСУ превратили Мирополье Сумской области в единый укрепрайон

Воруженные силы Украины (ВСУ) превратили поселок Мирополье Сумской области в единый укрепрайон. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Враг превратил некогда густонаселенное село Мирополье в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется противником как опорный пункт», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады украинских войск, отвечающей за оборону населенного пункта, жалуются на отсутствие выплат. По данным силовиков, солдаты также не получили выплаты за нахождение в госпитале по ранению.

Ранее стало известно, что ВСУ начали выстраивать оборону в Казачьей Лопани Харьковской области. Отмечается, что украинские войска начали готовиться к обороне после утраты контроля над соседним поселком Ветеринарное.