Рассекречена Android 17

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:20, 24 апреля 2026

Android 17 выйдет летом и появится на смартфонах Google Pixel, Samsung, Honor
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Android 17 станет следующей крупной операционной системой (ОС) от Google, которая получит ряд важных функций. Об этом сообщает издание TechAdvisor.

В материале говорится, что Android 17 должна выйти в июне или июле — именно в летние месяцы появится стабильная версия ОС. При этом бета-версии системы с февраля доступны для ограниченного тестирования. Скорее всего, первыми новую операционную систему получат смартфоны Google Pixel, а устройства серии Pixel 11 будут иметь новую ОС «прямо из коробки». Вероятно, также новую прошивку смогут установить пользователи флагманов Samsung, Honor и других девайсов.

Авторы портала рассекретили функции, которые будут выделять Android 17 на фоне остальных. Так, в ОС появится приоритетная зарядка — функция будет отключать необязательные процессы и приложения при подключении смартфона к розетке. Также в систему добавят функцию быстрого управления Wi-Fi и сотовой связью — переключаться между ними можно будет в одно касание. Кроме того, пользователи получат возможность гибко настраивать разрешения, выданные тем или иным приложениям.

В заключение специалисты напомнили сроки выхода предыдущих версий ОС от Google. Так, Android 16 появилась в июне, Android 15 — в сентябре, а Android 14 — октябре.

В середине апреля специалисты Neowin нашли в бета-версии Android 17 функцию, которая будет выключать слишком «тяжелые» приложения. В новой ОС алгоритм сможет определить, сколько ресурсов тому или иному приложению нужно для корректной работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok