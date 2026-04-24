Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 24 апреля 2026Россия

Анонсирован новый обмен между Россией и Украиной военнопленными

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В пятницу, 24 апреля, может состояться новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его словам, обмен анонсировал ряд источников. Формула, по которой пройдет процедура, пока неизвестна.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 11 апреля. Тогда с контролируемой Украиной территории вернулись 175 российских солдат. Столько же было передано в ответ. Посредническую роль в гуманитарной части обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, последний обмен согласовывался долго и тяжело. Он подчеркнул, что силовики и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали огромную работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok