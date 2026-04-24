Анонсирован новый обмен между Россией и Украиной военнопленными

Военкор Котенок: 24 апреля может состояться обмен пленными между РФ и Украиной

В пятницу, 24 апреля, может состояться новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его словам, обмен анонсировал ряд источников. Формула, по которой пройдет процедура, пока неизвестна.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 11 апреля. Тогда с контролируемой Украиной территории вернулись 175 российских солдат. Столько же было передано в ответ. Посредническую роль в гуманитарной части обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, последний обмен согласовывался долго и тяжело. Он подчеркнул, что силовики и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали огромную работу.