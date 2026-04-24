Автобус столкнулся с фурой в российском регионе

21:40, 24 апреля 2026Россия

Автобус столкнулся с фурой в Ленинградской области, есть пострадавшие
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в мессенджере MAX.

В автобусе находились около десяти человек. По предварительной информации, есть пострадавшие. Сейчас врачи оказывают пассажирам необходимую помощь.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС. Они устанавливают причину аварии.

18 апреля в Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами, включая китайских туристов. Авария произошла на 70-м километре трассы ЧитаЗабайкальск. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. Тогда 11 человек получили травмы.

