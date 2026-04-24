«Чугунный ужас» из России навел панику среди солдат ВСУ

ТАСС: Российские дроны на оптоволокне сводят с ума солдат ВСУ

Российские FPV-дроны на оптоволокне сводят с ума солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

По словам собеседника, беспилотник может часами поджидать свою жертву. «Зачастую дрон начинает движение к цели с дистанции около 15 метров, когда у врага нет времени даже снять автомат с предохранителя», — добавил источник.

По его словам, панику на украинские формирования наводят корректируемые и фугасные авиабомбы, которые противник считает чугунным ужасом. Собеседник уточнил, что «бомбы уничтожают любые укрепления, превращая бетонные блокпосты в пыль», что «полностью деморализует противника на передовой».

Также собеседник отметил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», которую противник прозвал «адской машиной».

В апреле Telegram-канал «Осведомитель» рассказал, что российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который используют в качестве носителя FPV-квадрокоптеров, заметили в зоне проведения специальной военной операции.

В феврале главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей ВСУ.