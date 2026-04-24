Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:07, 24 апреля 2026Наука и техника

«Чугунный ужас» из России навел панику среди солдат ВСУ

ТАСС: Российские дроны на оптоволокне сводят с ума солдат ВСУ
Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские FPV-дроны на оптоволокне сводят с ума солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

По словам собеседника, беспилотник может часами поджидать свою жертву. «Зачастую дрон начинает движение к цели с дистанции около 15 метров, когда у врага нет времени даже снять автомат с предохранителя», — добавил источник.

По его словам, панику на украинские формирования наводят корректируемые и фугасные авиабомбы, которые противник считает чугунным ужасом. Собеседник уточнил, что «бомбы уничтожают любые укрепления, превращая бетонные блокпосты в пыль», что «полностью деморализует противника на передовой».

Также собеседник отметил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», которую противник прозвал «адской машиной».

В апреле Telegram-канал «Осведомитель» рассказал, что российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который используют в качестве носителя FPV-квадрокоптеров, заметили в зоне проведения специальной военной операции.

В феврале главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО и Россия поиграли в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем

    В России назвали рискованным одно решение Финляндии по ядерному оружию

    Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

    Стало известно об издевательствах Киева над мирными жителями

    В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

    Стали известны подробности о состоянии врача в Махачкале после нападения мужчины с ножом

    Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Самая красивая знаменитость года в прозрачном платье вышла на красную дорожку

    Венгрии предрекли оккупацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok