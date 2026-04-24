02:00, 27 апреля 2026

Смартфон впервые получил систему охлаждения от компьютера

Infinix выпустила игровой смартфон GT 50 Pro с водяным охлаждением, как у ПК
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bashar Creates / Reuters

Китайская компания Infinix выпустила первый на рынке смартфон с полноценным водяным охлаждением. Об этом сообщает издание Android Authority.

Модель GT 50 Pro, как и некоторые другие устройства для геймеров, имеют водяную систему охлаждения. Однако, как заметили журналисты, впервые на рынок вышел телефон, который имеет систему охлаждения, как у игрового персонального компьютера (ПК).

GT 50 Pro получил увеличенную испарительную камеру. Также жидкостная система охлаждения гаджета имеет микронасос, который прогоняет воду через все основные компоненты устройства, снижая нагрев. В Infinix подчеркнули, что насос работает с производительностью 6,5 миллилитра в минуту, а за движением воды можно наблюдать через прозрачные каналы на задней панели. По словам авторов Android Authority, подобная система для охлаждения — только гораздо большего размера — используется для снижения температуры ПК.

Также аппарат имеет процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 6,78-дюймовый дисплей с частотой 144 герц и пиковой яркостью 4500 нит. Модель оснащена аккумулятором емкостью 6500 миллиампер-часов. Стоимость Infinix GT 50 Pro не раскрывается.

В конце апреля стало известно, что Huawei перестала выпускать смартфоны с наклеенной на экран защитной пленкой. В компании объяснили, что защитное стекло дисплеев их телефонов достаточно хорошее, чтобы обходиться без пленки.

    Последние новости

    «Их нефтяная инфраструктура обрушится». Трамп дал Ирану три дня

    Раскрыта новая схема мошенников с переводом денег

    В России указали на плохую подготовку США к операции в Иране

    Известная косметическая сеть захотела закрыть 150 магазинов

    Полуголые девушки станцевали на похоронах

    Смартфон впервые получил систему охлаждения от компьютера

    Стало известно о низком уровне безопасности на приеме со стрельбой в Вашингтоне

    Комбриг ВСУ рассказал об отличии мобилизованных в 2022-м и 2026-м годах

    Стало известно о спасении жителя Севастополя от БПЛА благодаря пленке на окнах

    В Киеве сообщили об обсуждении тихого переворота в политическом закулисье

    Все новости
