Бывший СССР
02:46, 24 апреля 2026

Депутат Рады назвал Зеленского и Буданова надсмотрщиками в концлагере

Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и президент страны Владимир Зеленский стали «надсмотрщиками в концлагере с уклонистами», так в своем Telegram-канале их назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он напомнил заявление Буданова о том, что добровольцы на Украине уже закончились, а остались «миллионы уклонистов». Парламентарий сыронизировал над тем, что народ власти достался неправильный, «бегает, прячется» и не хочет отправляться на фронт.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок.

