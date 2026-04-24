12:45, 24 апреля 2026Культура

Ди Каприо отправил неожиданный подарок посмеявшейся над ним актрисе

Леонардо Ди Каприо отправил ведущей «Золотого глобуса» три корзины макарон
Ольга Коровина

Фото: Carlos Barria / Reuters

Леонардо Ди Каприо сделал неожиданный подарок стендап-комику и актрисе Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус» и со сцены высмеяла актера за романы с молодыми женщинами. Об этом пишет Variety.

Глейзер рассказала, что в знак благодарности отправляет цветы всем артистам, которые достойно принимают ее шутки. После «Золотого глобуса» она отправила букет Ди Каприо, который вскоре прислал ответный подарок.

«Он отправил мне три корзины пасты. Очень забавно и мило. Я сразу подумала, не хочет ли он со мной замутить», — добавила Никки.

В январе во время своей речи на церемонии Глейзер отметила успехи Ди Каприо в карьере и пошутила, что он добился всего этого до того, как его возлюбленной исполнилось 30. Никки признала, что шутки о любви Леонардо к молодым девушкам уже всем наскучили, однако пояснила, что другой информации об актере почти не найти. «Самое подробное интервью, которое ты давал, было в 1991 году. Твоя любимая еда по-прежнему "паста, паста и еще больше пасты"?» — обратилась ведущая к Ди Каприо.

