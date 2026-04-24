06:49, 24 апреля 2026Россия

Еще один российский регион ночью подвергся атаке ВСУ

Гусев: Над Воронежской областью ночью сбили четыре беспилотника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ночью над Воронежской областью было сбито несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности ночной атаки на регион раскрыл губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены четыре беспилотных летательных аппарата», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Ночью атаке ВСУ также подверглась и Ростовская область. Об этом сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

    Последние новости

    «Бумеранг вернется к тем, кто его бездумно запустил». В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

    Пожилая россиянка подбила соратников на серию терактов в городе

    В Госдуме отреагировали на ядерные учения Франции и Польши

    Спецпредставитель Путина прокомментировал публикацию о возвращении военной мощи Германии

    Кредит Евросоюза Украине назвали кровавым

    Кроссовер Deepal S07 прошел жесткое испытание перед стартом продаж в России

    Королеву красоты нашли с огнестрельным ранением головы

    Названа причина повышенного потоотделения по ночам

    Желающим накопить миллион рублей дали один важный совет

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» удивила фанатов откровенными фото с девичника

    Все новости
