Евросоюз предупредили о последствиях кредитов для Украины

Сенатор Басюк: Выделение кредитов Украине грозит ЕС более тяжелыми последствиями

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк прокомментировал выделение кредитов Украине со стороны Евросоюза. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Басюк предупредил, что стратегия выделения кредитов Украине грозит Евросоюзу более тяжелыми политическими и экономическими последствиями. По его мнению, подобные инвестиции затягивают конфликт, а также увеличивают нагрузку на европейских налогоплательщиков.

«Решение ЕС выделить Украине еще 90 миллиардов евро все больше напоминает поведение азартного игрока, который уже понес огромные убытки, но вместо того чтобы остановиться, продолжает повышать ставки в надежде отыграться», — заключил сенатор.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Украина сможет получить дополнительные поставки вооружений.

