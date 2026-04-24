Евросоюз предупредили о последствиях кредитов для Украины

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 24 апреля 2026Россия

Сенатор Басюк: Выделение кредитов Украине грозит ЕС более тяжелыми последствиями
Марина Совина

Фото: Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк прокомментировал выделение кредитов Украине со стороны Евросоюза. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Басюк предупредил, что стратегия выделения кредитов Украине грозит Евросоюзу более тяжелыми политическими и экономическими последствиями. По его мнению, подобные инвестиции затягивают конфликт, а также увеличивают нагрузку на европейских налогоплательщиков.

«Решение ЕС выделить Украине еще 90 миллиардов евро все больше напоминает поведение азартного игрока, который уже понес огромные убытки, но вместо того чтобы остановиться, продолжает повышать ставки в надежде отыграться», — заключил сенатор.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Украина сможет получить дополнительные поставки вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok