Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 24 апреля 2026Мир

Евросоюзу указали на большую ошибку в отношении России

Премьер Албании Рама: Евросоюз делает большую ошибку, избегая диалога с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YOAN VALAT / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) совершает большую ошибку, избегая прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта. На это указал премьер Албании Эди Рама, его цитирует Politico.

«Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми», — заявил он.

Рама предупредил, что чем дольше ЕС будет откладывать переговоры с Москвой, тем меньше у него будет влияния в момент окончания конфликта. Боевые действия завершатся, однако Россия никуда не денется, подчеркнул он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Россия может ответить ударом по Европе за предоставление Киеву военной помощи. По его словам, обычно европейские государства не поставляли вооружение воюющим странам, поскольку в таком случае они становились бы участниками боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok