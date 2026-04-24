ФСБ: В России предотвратили 306 нападений на школы под воздействием интернета

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что в России предотвратили 306 нападений на школы под воздействием интернета. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей, спецслужбы Украины используют известные мессенджеры и другие интернет-ресурсы для вовлечения граждан в противоправную деятельность.

В 2018 году при нападении на Политехнический колледж в Керчи при координации украинского куратора погибли 20 человек, а 67 были ранены. После этого происшествия на образовательные учреждения страны было совершено 20 нападений, в результате которых погибли 57 человек и ранены 203.

Ранее сообщалось, что ФСБ сообщила об угрозах сотрудникам Роскомнадзора и их семьям.