08:41, 24 апреля 2026

Глава МИД Японии оценил отношения с Сергеем Лавровым

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги оценил отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и назвал их доверительными, передает РИА Новости.

Он напомнил, что изначально встречался с российским коллегой на полях Генассамблеи ООН и в рамках G20. Кроме того, Мотэги приезжал в Москву в декабре, где провел с Лавровым длительные переговоры.

«Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — сказал министр. Он добавил, что собирается и далее прилагать усилия для разрешения существующих между сторонами вопросов.

Ранее стало известно, что депутат из Японии Мунэо Судзуки передал послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити для президента России Владимира Путина. Он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря.

