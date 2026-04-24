Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:03, 24 апреля 2026Моя страна

Грандиозное шоу с вальсирующими буксирами покажут в российском регионе

В Чебоксарах 25 апреля пройдет шоу с участием буксиров-толкачей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В субботу, 25 апреля, четыре буксира-толкача исполнят вальс на водной глади в акватории Чебоксарского залива. О грандиозном шоу, приуроченном к открытию грузовой навигации на Волге, сообщает «Советская Чувашия».

По информации газеты, в мероприятии примут участие «Волгарь-7», К-884, «Волгарь-17» и «Волгарь-30». «Экипаж готов показать свой профессионализм. Такой старт в навигацию зарядит энергией на все лето и речников, и чебоксарцев. На Волге живем!» — рассказал капитан одного из судов Геннадий Игнатьев.

Начало праздника запланировано на 11 утра на площади Речников. В нем примут участие 300 приглашенных артистов. Морская часть шоу пройдет в полдень. Среди прочих маневров, буксиры выстроятся четким, как грани бриллианта, ромбом, раскрыли подробности руководители Чебоксарского речного порта. А если будет солнечно, получатся и световые эффекты — радугу брызг обеспечат пожарные брандспойты.

Ранее импровизированное шоу косаток для туристов на Сахалине попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

    Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

    Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

    Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

    Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

    Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

    Названы убивающие зубную эмаль быстрее сахара привычки

    Бывший муж Лерчек обжаловал семилетний приговор

    Назван тип атаковавших город в кавказском регионе России тяжелых дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok