Грандиозное шоу с вальсирующими буксирами покажут в российском регионе

В Чебоксарах 25 апреля пройдет шоу с участием буксиров-толкачей

В субботу, 25 апреля, четыре буксира-толкача исполнят вальс на водной глади в акватории Чебоксарского залива. О грандиозном шоу, приуроченном к открытию грузовой навигации на Волге, сообщает «Советская Чувашия».

По информации газеты, в мероприятии примут участие «Волгарь-7», К-884, «Волгарь-17» и «Волгарь-30». «Экипаж готов показать свой профессионализм. Такой старт в навигацию зарядит энергией на все лето и речников, и чебоксарцев. На Волге живем!» — рассказал капитан одного из судов Геннадий Игнатьев.

Начало праздника запланировано на 11 утра на площади Речников. В нем примут участие 300 приглашенных артистов. Морская часть шоу пройдет в полдень. Среди прочих маневров, буксиры выстроятся четким, как грани бриллианта, ромбом, раскрыли подробности руководители Чебоксарского речного порта. А если будет солнечно, получатся и световые эффекты — радугу брызг обеспечат пожарные брандспойты.

Ранее импровизированное шоу косаток для туристов на Сахалине попало на видео.