Игрок поставил на футбольный матч в России и в 2,80 раза увеличил прибыль

Россиянин выиграл 224 тысячи рублей, поставив на матч между «Уралом» и «Торпедо»

Клиент букмекерской конторы поставил на матч 30-го тура Первой лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Торпедо» и выиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 80 тысяч рублей на тотал меньше 2,5 гола при коэффициенте 2,80. Свой выбор игрок сделал, когда счет был 2:0 в пользу уральцев. После этого никто не забил, и игрок заработал 224 тысячи рублей, увеличив свою прибыль в 2,80 раза.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Силвие Бегич и Роман Акбашев.

Ранее россиянин выиграл 12,6 миллиона рублей, поставив на ничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Зенит». Команды сыграли со счетом 0:0.