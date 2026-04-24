Исторический для армии США момент объяснили

16:36, 24 апреля 2026

Полковник Матвийчук: Три авианосца США на Ближнем Востоке лишь плановая ротация
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

На Ближнем Востоке впервые с 2003 года одновременно находятся три американские ударные авианосные группы. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что это не столько демонстрация силы, сколько плановая ротация.

Один из авианосцев, по его словам, получил повреждения — на борту произошел пожар, и ему требуется срочный ремонт. После дежурства, которое длится два-три месяца, корабли обычно сменяют друг друга.

«Присутствие американцев в регионе пока не ослабевает, они пытаются его нарастить. Группы выполняют задачи и создают двойное прикрытие. Но один из авианосцев после аварии покинет оперативный район», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три американских авианосца. Отмечалось, что в операции задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Gerald R. Ford (CVN-78) и USS George H.W. Bush (CVN-77), а также более 200 самолетов, 12 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США.

    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Британец сделал заявление о лишении его гражданства из-за связей с Россией

    Все новости
