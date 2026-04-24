Изгнанный из России комик Сабуров погасил долг перед налоговой

Компания стендап-комика Нурлана Сабурова, изгнанного из России на 50 лет, погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Информация об этом появилась на портале Rusprofile, содержащем основную информацию о российских юридических лицах.

Долг кинокомпании Сабурова «Сабр Продакшн» перед ФНС составлял 18,7 тысячи рублей. Уточняется, что его погасили в первом квартале 2026 года.

Кроме того, в профиле компании отмечается, что за 2025 год «Сабр Продакшн» получила 14,3 миллиона рублей чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что концерт Сабурова отменили в китайском городе Шанхай. Также под угрозой срыва оказались выступления комика в Гуанчжоу и Пекине.

В начале февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Эту меру объяснили тем, что стендапер нарушил миграционное и налоговое законодательство. Также утверждалось, что юморист критиковал спецоперацию на Украине.