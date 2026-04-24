Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:54, 24 апреля 2026Интернет и СМИ

Изгнанный из России комик Сабуров погасил долг перед налоговой

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Компания стендап-комика Нурлана Сабурова, изгнанного из России на 50 лет, погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Информация об этом появилась на портале Rusprofile, содержащем основную информацию о российских юридических лицах.

Долг кинокомпании Сабурова «Сабр Продакшн» перед ФНС составлял 18,7 тысячи рублей. Уточняется, что его погасили в первом квартале 2026 года.

Кроме того, в профиле компании отмечается, что за 2025 год «Сабр Продакшн» получила 14,3 миллиона рублей чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что концерт Сабурова отменили в китайском городе Шанхай. Также под угрозой срыва оказались выступления комика в Гуанчжоу и Пекине.

В начале февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Эту меру объяснили тем, что стендапер нарушил миграционное и налоговое законодательство. Также утверждалось, что юморист критиковал спецоперацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok