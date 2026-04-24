Известный в России украинский стример получил вид на жительство в европейской стране

Украинский стример Dangerlyoha получил вид на жительство в Сербии

Известный в России украинский стример Dangerlyoha (настоящее имя — Алексей Шпак) получил вид на жительство (ВНЖ) в европейской стране. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Шпак заявил, что оформил ВНЖ в Сербии. Он также опубликовал фотографию документа.

Стример переехал в Сербию осенью 2025 года. Он рассказывал, что выбрал именно эту страну, поскольку в ней живут многие его друзья.

Ранее российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), переехавшая жить в США, раскрыла необычный способ получить грин-карту. По ее словам, эмигрант может потребовать в Америке вид на жительство, если на него нападет бездомный.

Перед этим сообщалось, что стендап-комик Дмитрий Романов, которого лишили российского гражданства, получил ВНЖ в Португалии. Он уточнил, что это случилось после рождения его дочери.