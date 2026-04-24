Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:48, 24 апреля 2026

В Госдуме заявили о попытках Макрона стать новым Наполеоном

Картаполов: Франция пытается занять место США, но из Макрона Наполеона не выйдет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Sommer / Global Look Press

Франция пытается занять лидирующую роль в европейском пространстве, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Париж хочет занять место Вашингтона, однако нового Наполеона Бонапарта из французского президента Эммануэля Макрона не получится.

«Но как ни примеряй на Макрона наполеоновскую шляпу, все равно из него Наполеона не выйдет. Поэтому это просто жалкие попытки», — указал он.

Ранее Макрон заявил об отказе США в будущем защищать Европу. Сообщалось, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС), в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok