В Госдуме заявили о попытках Макрона стать новым Наполеоном

Картаполов: Франция пытается занять место США, но из Макрона Наполеона не выйдет

Франция пытается занять лидирующую роль в европейском пространстве, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Париж хочет занять место Вашингтона, однако нового Наполеона Бонапарта из французского президента Эммануэля Макрона не получится.

«Но как ни примеряй на Макрона наполеоновскую шляпу, все равно из него Наполеона не выйдет. Поэтому это просто жалкие попытки», — указал он.

Ранее Макрон заявил об отказе США в будущем защищать Европу. Сообщалось, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС), в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в России.

