Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

Киркоров заявил, что не хотел жениться на Пугачевой в Санкт-Петербурге

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что свадьба с Аллой Пугачевой стала для него неожиданностью. Комментарий музыканта передает StarHit.

По словам исполнителя, бракосочетанию поспособствовала директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович. В апреле 1994 года после концерта Киркоров с Пугачевой отправились в один из ресторанов Санкт-Петербурга, где к ним присоединились друзья и мэр города. Выяснилось, что традиционно градоначальнику нужно раз в год женить любую пару. Тогда Лавринович напомнила Киркорову фразу о любви к Санкт-Петербургу и желании однажды связать себя узами брака именно там.

«Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала: "Пора слово держать. Пацан сказал — пацан сделал". Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет», — сообщил артист. По его словам, паспорт доставили уже на следующий день.

Киркоров признался, что десять лет брак был счастливым, а дальше «все пошло наперекосяк». «Помню самые трогательные моменты в Петербурге — прогулки по Неве на катерочке, мы молодые с Аллой, счастливые, беззаботные, верящие только в любовь, добро и что это навсегда», — добавил он.

Ранее Киркоров выразил надежду на встречу с Пугачевой и назвал ее великой женщиной. Он подчеркнул, что бывшая супруга является огромной частью его жизни, вызывающей у него гордость.