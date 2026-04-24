В России начнут продавать конфискованные у коррупционеров земли

В Госдуме обсуждают законопроект о конфискации участков у коррупционеров

В России начнут обращать в доход государства землю коррупционеров. Соответствующий законопроект о поправках в Земельный кодекс находится на стадии обсуждения в Госдуме, пишут «Известия».

Авторы проекта предлагают выставлять конфискованные у взяточников участки на торги. Действующее законодательство запрещает реализовывать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, если на них разрешено строительство зданий и сооружений.

В настоящее время только в Подмосковье с 2020 года простаивает больше двух тысяч участков площадью 581 гектар. Все они были изъяты в рамках коррупционных дел. Совокупная кадастровая стоимость этих территорий превышает 2,7 миллиарда рублей. Эти участки пригодны под коттеджное и дачное строительство, но годами числятся на балансе государства. Новый закон не только поможет пополнить государственный бюджет, но и создаст легальный механизм для быстрой покупки земли у публичного собственника по рыночной цене.

При этом в кабмине настаивают на сохранении действующего запрета в отношении федеральной земли, которая не относится к конфискату, чтобы ее реализация проходила в рамках закона о содействии жилищному строительству.

Ранее в России поставили рекорд по стоимости изъятого у коррупционеров имущества. Только за три месяца в доход государства было обращено 151,5 миллиарда рублей.