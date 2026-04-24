16:19, 24 апреля 2026Россия

В России высказались о действиях Литвы у границ Калининградской области

Депутат Мишин: Литва борется с невидимыми врагами у Калининградской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал абсурдной политику властей Литвы, которые милитаризируют районы на границе с российским регионом и тем самым борются с невидимыми врагами . Об этом депутат заявил в беседе с ТАСС.

По его словам, Литва окружает себя «какими-то колючими проволоками, какими-то механизированными колоннами со страшными названиями, "Железный волк" и так далее, расширяя свою невероятно страшную группировку до 20 тысяч человек и за это отбирая у людей 70 процентов дохода бюджета республики».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в случае реальной угрозы Калининграду со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым. По его словам, страны Прибалтики это знают и не будут предпринимать опрометчивых шагов.

Ответные шаги в случае блокады Калининградской области Западом предрек и депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что нападение на любой субъект Российской Федерации является казусом белли, то есть формальным поводом для войны.

