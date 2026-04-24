Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

Подвиги участников специальной военной операции (СВО) уже вошли в историю России. Об этом рассказал зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик заявил об этом во время обращения к участникам акции «Диктант Победы».

«Сегодня наследники поколения победителей вновь ведут борьбу с неонацизмом. Их подвиги уже вошли в историю отечества», — сказал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.