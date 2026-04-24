Грушко: ЕС следует задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке

Евросоюзу следует отвлечься от попыток навредить России и сместить свое внимание на ущерб от конфликта на Ближнем Востоке. На это указал замглавы российского МИД Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что прямой ущерб от операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке для Евросоюза составил уже 24 миллиарда евро, что признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Одновременно она призвала всех затянуть пояса и продолжать жертвовать социальными интересами развития общества ради достижения этих совершенно несбыточных мечтаний в отношении России», — добавил Грушко.

Ранее бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель ответил на заявление фон дер Ляйен о негативном влиянии России, Китая и Турции на Европу. По его мнению, Европа не станет сильнее, применяя двойные стандарты или упрощая реальность.