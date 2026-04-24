Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 24 апреля 2026Мир

МИД призвал Евросоюз задуматься о Ближнем Востоке вместо попыток навредить России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Евросоюзу следует отвлечься от попыток навредить России и сместить свое внимание на ущерб от конфликта на Ближнем Востоке. На это указал замглавы российского МИД Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что прямой ущерб от операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке для Евросоюза составил уже 24 миллиарда евро, что признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Одновременно она призвала всех затянуть пояса и продолжать жертвовать социальными интересами развития общества ради достижения этих совершенно несбыточных мечтаний в отношении России», — добавил Грушко.

Ранее бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель ответил на заявление фон дер Ляйен о негативном влиянии России, Китая и Турции на Европу. По его мнению, Европа не станет сильнее, применяя двойные стандарты или упрощая реальность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok