07:30, 24 апреля 2026Силовые структуры

Миллионы рублей социальных выплат ушли родным и друзьям главы ФСС российского региона

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Республике Ингушетия в ходе судебных прений главу Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева потребовали приговорить к 12 годам колонии по делу о растрате 14 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный похитил средства из Фонда и распределил их между своими близкими и товарищами. Деньги выплачивались за якобы имевшие место несчастные случаи. Так супруга Танзиле Полонкоева получила 3,3 миллиона рублей. Еще четыре товарища Белхороева получили от двух до трех миллионов рублей.

Подсудимые по данному уголовному делу находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее управляющей апарат-отеля, где незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», вынесли приговор — суд дал ей три года лишения свободы.

