Миллионы рублей социальных выплат ушли родным и друзьям главы ФСС российского региона

В Ингушетии для укравшего 14 млн рублей главы ФСС потребовали 12 лет колонии

В Республике Ингушетия в ходе судебных прений главу Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева потребовали приговорить к 12 годам колонии по делу о растрате 14 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный похитил средства из Фонда и распределил их между своими близкими и товарищами. Деньги выплачивались за якобы имевшие место несчастные случаи. Так супруга Танзиле Полонкоева получила 3,3 миллиона рублей. Еще четыре товарища Белхороева получили от двух до трех миллионов рублей.

Подсудимые по данному уголовному делу находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

