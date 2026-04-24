Минобороны отчиталось об уничтожении американской техники в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американскую боевую технику в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что российские войска поразили две пусковые установки HIMARS, которые использовались украинскими формированиями.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.