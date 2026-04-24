Москвичей призвали готовиться к испанским слизням

Эколог Пинаев: Испанские слизни активизируются в столице с возвращением тепла

С возвращением теплой погоды в столичном регионе вновь активизируются испанские слизни. Об этом агентству «Москва» сообщает доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По его словам, часть популяции могла сохраниться несмотря на суровую зиму. «Текущее похолодание в столице, возможно, еще уменьшит их количество, но говорить об исчезновении рано — мы с большой долей вероятности увидим их с установлением тепла», — сообщил он.

Прямой опасности для людей эти слизни не представляют, однако после контакта с ними рекомендуется помыть руки из-за риска гельминтов. Дачникам собирать слизней рекомендуется только в перчатках.

Для природы испанские слизни опасны как инвазивный вид, угрожающий вытеснением коренных видов — он очень прожорлив и репродуктивен, поэтому вносит дисбаланс в пищевые цепочки.

