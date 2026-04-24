07:55, 24 апреля 2026

На Солнце произошла сильнейшая вспышка за 2,5 месяца

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Вспышка высшего балла x2,5 произошла на Солнце, став сильнейшней за два с половиной месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

«На Солнце в 04.07 по Москве произошла вспышка балла X2,5», — отмечается в сообщении.

Более мощная вспышка класса x4,2 в последний раз наблюдалась 4 февраля. По словам ученых, она стала частью серии крайне сильных солнечных явлений — самой интенсивной в XXI веке.

Вспышка также сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на снимках, полученных с космических телескопов. Однако центр взрыва пока еще довольно сильно (примерно на 60 градусов) смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M4.3. Вспышка произошла в полдень и оказалась сильнейшей с начала апреля

