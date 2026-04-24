04:46, 24 апреля 2026

На Украине предсказали проблемы из-за слов принца Гарри Трампу

Марина Совина

Упрек британского принца Гарри в адрес президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на помощи Киеву. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву», — заявил эксперт.

По мнению Соскина, принц Гарри своими заявлениями скорее дал дополнительные аргументы критикам Киева, вновь продемонстрировав непонимание причин конфликта.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, нередко устраивает показательные акции с участием различных публичных фигур, однако в этот раз попытка оказалась неудачной. Он также выразил мнение, что Трамп мог бы не придавать значения заявлениям принца и его высказываниям.

Ранее сын короля Великобритании Карла III в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду. По его словам, Украина якобы «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы».

