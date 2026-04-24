Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

Фитнес-тренер Тим Лю назвал способ вернуть молодость мышцам после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что грамотно подобранные тренировки помогают сохранить мышечный тонус, укрепить кости, улучшить метаболизм и повысить общий уровень энергии. Он отметил, что регулярная силовая нагрузка после 40 лет замедляет естественную возрастную потерю мышечной массы, снижает риск остеопороза, поддерживает подвижность суставов, помогает контролировать вес и улучшает самочувствие в целом.

В разработанную Лю программу вошли приседания, отжимания, выпады, планка, подъемы на носки, тяга гантели в наклоне и другие. Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания. Начинать стоит с небольшого количества повторений, обязательно уделяя время разминке и заминке.

