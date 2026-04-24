Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:27, 24 апреля 2026Спорт

Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Summer Paradive / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Тим Лю назвал способ вернуть молодость мышцам после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что грамотно подобранные тренировки помогают сохранить мышечный тонус, укрепить кости, улучшить метаболизм и повысить общий уровень энергии. Он отметил, что регулярная силовая нагрузка после 40 лет замедляет естественную возрастную потерю мышечной массы, снижает риск остеопороза, поддерживает подвижность суставов, помогает контролировать вес и улучшает самочувствие в целом.

В разработанную Лю программу вошли приседания, отжимания, выпады, планка, подъемы на носки, тяга гантели в наклоне и другие. Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания. Начинать стоит с небольшого количества повторений, обязательно уделяя время разминке и заминке.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok