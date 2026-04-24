17:41, 24 апреля 2026Наука и техника

Названо ключевое преимущество «Ланцета-Э» для морских границ

ZALA: Комплекс «Ланцет-Э» позволяет противостоять асимметричным угрозам
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведывательно-ударный комплекс (РУК) «Ланцет-Э» с дронами-камикадзе позволяет обеспечить защиту морских границ и объектов инфраструктуры без использования дорогостоящих кораблей и авиации. Ключевые преимущества РУК, который противостоит асимметричным угрозам, назвала компания ZALA в Telegram.

«Такой подход позволяет оптимизировать расходы при сохранении высокого уровня безопасности», — заявил производитель.

В состав комплекса входит разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие-51Э» и «Изделие-52Э». Отмечается, что разведчик Z-16Э оснащен системой машинного зрения, которая способна автоматически обнаруживать и сопровождать цели.

РУК «Ланцет-Э» демонстрируют на международной выставке Defence Services Asia в Куала‑Лумпуре. В частности, российский комплекс представили членам королевской семьи Малайзии.

В январе военкор Александр Коц писал, что российские аппараты «Ланцет» в ходе СВО регулярно уничтожают технику, которая стоит несколько миллионов долларов. При этом барражирующий боеприпас обходится примерно в 35 тысяч долларов.

