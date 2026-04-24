Названы дата и место прощания с телеведущим Пимановым

«Звезда»: С телеведущим Пимановым простятся 27 апреля на Троекуровском кладбище

Телеканал «Звезда» назвал дату прощания с ведущим передачи «Человек и закон» Алексеем Пимановым, которого не стало 23 апреля. Пост опубликован в Telegram-канале издания.

Прощание с Пимановым состоится на Троекуровском кладбище 27 апреля, заявили на канале.

Ранее вдова Пиманова Ольга Погодина раскрыла, что у телеведущего произошел острый инфаркт.

О том, что Пиманова не стало, вечером 23 апреля сообщил Первый канал. Ему было 64 года. Президент России Владимир Путин назвал случившееся большой потерей для отечественной журналистики.

Программа «Человек и закон» начала выходить на телевидении в 1970-м году. Пиманов стал ведущим передачи в 1997-м году. С 2013 года руководил медиахолдингом «Красная звезда», куда входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда». Кроме того, он снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов.