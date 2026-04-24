Названы наиболее выгодные для открытия ПВЗ районы

Кременсков: Выгоднее открывать ПВЗ в районах новых ЖК, СНТ и коттеджных поселках

Наиболее выгодно открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в больших городах, где активно продолжается застройка, либо в частных секторах и СНТ, назвал такие районы в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Несмотря на падение в прошлом году доходности каждой отдельной точки выдачи заказов и роста новых ПВЗ, о чем писал «Коммерсантъ», Кременсков заметил, что это не новая тенденция. Открытие каждого нового ПВЗ снижает число заказов в другом, и это будет продолжаться до тех пор, пока маркетплейсы не урегулируют зонально, считает эксперт. «Здесь все [отдано] на волю предпринимателя. Если его устроит какой-то незначительный доход, который он будет получать пассивно с этого ПВЗ, наверное, их будут открывать», — объяснил он.

По мнению Кременскова, сегодня выгоднее открывать новые ПВЗ в менее обжитых регионах, но это больше относится к большим городам и районам новых ЖК. Открытие ПВЗ еще будет выгодно в регионах, где продолжается строительство инфраструктуры, добавил он.

Другие перспективные территории для открытия ПВЗ — СНТ, коттеджные поселки, где крупные магазины находятся достаточно далеко от жилья. «Думаю, в среднем на 250 участков должен быть хотя бы один ПВЗ. Это было бы хорошим способом покупки товаров для людей», — подытожил Кременсков.

Ранее Ассоциация участников рынка электронной коммерции захотела создать в России специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов от маркетплейсов. Авторы обращения отмечают, что существующие налоговые системы не отражают особенностей деятельности пунктов выдачи, которые работают по агентской модели и не могут возмещать НДС.