15:42, 24 апреля 2026Мир

Нетаньяху излечился от тяжелой болезни

Израиль опубликовал историю болезни Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху болел раком предстательной железы. Об этом сообщается в опубликованном канцелярией израильского премьера медицинском отчете, передает РИА Новости.

«Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии», — говорится в документе.

Из обнародованной истории болезни следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и после излечения находился под регулярным медицинским наблюдением.

В октябре 2025 года бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии, который проходил для лечения рака простаты.

    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    В России назвали цель 21-го пакета санкций ЕС

    Турист отправился на Бали, попал в аварию и раздробил глазницу

    В Госдуме раскрыли детали процесса обменов пленными между Россией и Украиной

    «УАЗ» решил запатентовать легендарное название

    Набиуллина прокомментировала возвращение Минфина на валютный рынок

    Глухари в российском регионе растопырили хвосты для самок и попали на видео

    Клиентка потребовала 300 тысяч рублей компенсации у мастера перманента

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

    Все новости
