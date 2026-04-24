Нетаньяху излечился от тяжелой болезни

Израиль опубликовал историю болезни Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху болел раком предстательной железы. Об этом сообщается в опубликованном канцелярией израильского премьера медицинском отчете, передает РИА Новости.

«Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии», — говорится в документе.

Из обнародованной истории болезни следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и после излечения находился под регулярным медицинским наблюдением.

В октябре 2025 года бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии, который проходил для лечения рака простаты.