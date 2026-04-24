Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Казани

Пожарные в Казани спасли пенсионерку из горящей квартиры на улице Академика Сахарова. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».

Уточняется, что возгорание в двухкомнатном жилье на третьем этаже началось в ночь с 23 на 24 апреля. Спасателям удалось вызволить из огня 88-летнюю россиянку, надев на нее дыхательную маску. Пострадавшую передали врачам.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое не успело сильно распространиться.

Ранее потерявшегося в лесу 64-летнего пенсионера спасли после двух суток поисков. Волонтеры обнаружили его стоящим по грудь в воде, когда он почти потерял способность передвигаться самостоятельно.

