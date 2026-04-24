13:26, 24 апреля 2026МирЭксклюзив

Политолог Мезюхо: Ведущие экономики Евросоюза использовали Орбана как громоотвод
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Marton Monus / Reuters

Ведущие экономики Европейского союза (ЕС) использовали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве громоотвода, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Мезюхо.

По данным издания Politico, в Евросоюзе признали, что многие лидеры стран использовали Орбана как прикрытие для утаивания реального отношения к ряду вопросов, касающихся Украины.

«Я думаю, в первую очередь ведущие экономики Европейского союза использовали Виктора Орбана как некий громоотвод, потому что на них все-таки в большей степени лежит финансовое бремя на вооружение Киева, на то, чтобы оплачивать работу коррупционных органов управления киевского режима», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Орбаном пользовались такие страны, как Германия, Франция и Италия. Эти государства несут наибольшие финансовые издержки от участия в украинском военном кризисе.

«Ведущие страны ЕС находятся в поиске нового громоотвода. Возможно, им станет [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо, но в этом есть сомнения. Частично, может быть, такую позицию займет [избранный премьер-министр Венгрии] Петер Мадьяр, но это на текущий момент маловероятно. Он все еще конструирует свою будущую внешнюю политику. Он, безусловно, не настолько проевропейский, как этого хотела бы [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, но он куда ближе к ней, чем его предшественник Виктор Орбан», — отметил Мезюхо.

Политолог также подчеркнул, что Орбан был не только громоотводом, но и периодически выступал с инициативами, которым препятствовали ведущие страны Евросоюза.

Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее прокомментировал свои действия в отношении России. По его словам, он не жалеет о выстраивании контактов с Москвой, благодаря чему Венгрия получила доступ к более дешевым энергоресурсам.

