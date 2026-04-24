02:03, 24 апреля 2026

Полиция европейской страны устроила слежку за почтившими память погибших солдат

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Полиция Латвии фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей. Об этом РИА Новости рассказал местный активист.

По его словам, полицейский контроль осуществляется на постоянной основе, однако в период празднования Дня Победы он усиливается. Он отметил, что в Латвии 9 мая официально рассматривается не как праздник, а как день памяти и скорби, поэтому почтить память советских солдат на братских кладбищах можно, но проводить празднования с флагами запрещено.

При этом еще строже контролируются места снесенных советских памятников.

«Ни дай бог ты туда принесешь цветы, — вплоть до уголовной ответственности», — пояснил он, отметив, что для многих русскоговорящих и латышей День Победы остается праздником.

Ранее Литва и Латвия заявили об отказе в перелете премьер-министра Словакии Роберта Фицо над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.

