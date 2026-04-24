Раскрыто дело 40-летней давности об исчезновении девушки

В США арестовали убийцу, который расправился с девушкой в 1983 году

Дело об исчезновения 27-летней девушки было раскрыто спустя 42 года. Об этом сообщает The New York Times.

Тереза Перони пропала 4 июля 1983 года в американском городке Селма. Она ушла с вечеринки в лес вместе с Маркусом Санфрателло, с которым тогда встречалась, и больше не вернулась. Поиски были безуспешны. В 1997 году местные жители нашли в лесу человеческий череп, но лишь в 2025 году ДНК-тесты подтвердили, что останки принадлежат Перони. Правоохранители арестовали 72-летнего Санфрателло, который уже отсидел 15 лет за покушение на жизнь бывшей жены и ее дочери.

По словам брата Перони, ДНК-экспертиза черепа стала решающей уликой, а Санфрателло, узнав о результатах экспертизы, согласился на сделку со следствием. Сторона обвинения рассказала на суде, что перед исчезновением Перони поссорилась с ним из-за подозрений в измене и ее увлечения религией.

Мужчину признали виновным в непредумышленной расправе и приговорили к 20 годам тюрьмы. Он получит право на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 10 лет.

