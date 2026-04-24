04:18, 24 апреля 2026

Популярная комикесса случайно оконфузилась на телешоу из-за мини-платья

Карина Черных

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная стендап-комик Никки Глейзер, которая высмеяла актера Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» за романы с молодыми женщинами, случайно оконфузилась на телешоу Live with Kelly and Mark из-за наряда. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Decider.

41-летняя комикесса появилась в студии в голубом мини-платье без рукавов и остроносых белых сапогах на шпильках. Глейзер села на стул напротив ведущих Марка Консуэлоса и Келли Рипы, которая обратила внимание на задранный низ наряда гостьи. «О боже, как шикарно. Очень шикарно. Мне это нравится. Ой, подождите, ты же видишь свои трусы», — сказала она.

Глейзер, немного смутившись, поправила платье и положила ногу на ногу. «Это только для вас», — с иронией ответила знаменитость на замечание.

В марте сообщалось, что российская актриса Светлана Ходченкова также оконфузилась на красной дорожке из-за наряда.

