10:35, 24 апреля 2026Мир

Премьер Польши озадачился из-за союза с США

Премьер Туск усомнился, что США будут готовы прийти на помощь в случае нападения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США за последнее время стали менее надежным союзником, и европейские страны не уверены в готовности Вашингтона их защищать в случае нападения. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает The Financial Times (FT).

«Вашингтон считает Польшу своим лучшим и ближайшим союзником в Европе. Но для меня настоящая проблема заключается в том, как это будет выглядеть на деле, если что-то произойдет», — сказал глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что он продолжает надеяться на гарантии безопасности НАТО, однако он все больше сомневается в их реалистичности. Он также добавил, что Россия якобы «готовится к конфликту» с Европейским союзом (ЕС). При этом он признал, что ему трудно убедить партнеров по объединению в существовании российских провокаций.

Ранее стало известно, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС), в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в России. По данным польских СМИ, местом проведения учений, в ходе которых будет отрабатываться сценарий ответа на якобы «возможное нападение России», станет север Польши и Балтийское море. Как утверждается, в задачи участвующей в маневрах польской авиации будет входить имитация ударов конвенциональным оружием «по важным целям в районе Санкт-Петербурга».

