22:38, 24 апреля 2026

Экс-президент Польши выступил с призывом по России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Бывший президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкции против России для сдерживания ее военного потенциала. Об этом он заявил на форуме безопасности в Киеве, фрагмент его выступления публикует «Новости Live» в Telegram.

По словам Дуды, рестрикции должны не только разрушать экономику России, но и лишать ее возможности закупать современные вооружения, в том числе высокотехнологичные ракеты.

Он подчеркнул, что санкционная политика в отношении Москвы должна быть долгосрочной, а также заявил о необходимости блокировки российских энергетических проектов, включая «Северный поток», чтобы исключить энергетическое влияние России на Европу.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что главы правительств стран-членов блока всерьез настаивают на принятии 21-го пакета антироссийских санкций.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Названа дата переговоров между Ираном и США

    В Германии призвали Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

    При столкновении автобуса с фурой в Ленобласти погиб человек

    Раскрыто отношение Трампа к главе ФБР после сообщений о его проблемах с алкоголем

    Вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши оценили

    Экс-президент Польши выступил с призывом по России

    Трамп возмутился решением Верховного суда США по пошлинам

    Украинские военкомы вышли на охоту за трактористами

    Подсчитано количество иностранных наемников в ВСУ

    Все новости
