Экс-президент Польши выступил с призывом по России

Экс-президент Польши Дуда призвал усилить санкции против России

Бывший президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкции против России для сдерживания ее военного потенциала. Об этом он заявил на форуме безопасности в Киеве, фрагмент его выступления публикует «Новости Live» в Telegram.

По словам Дуды, рестрикции должны не только разрушать экономику России, но и лишать ее возможности закупать современные вооружения, в том числе высокотехнологичные ракеты.

Он подчеркнул, что санкционная политика в отношении Москвы должна быть долгосрочной, а также заявил о необходимости блокировки российских энергетических проектов, включая «Северный поток», чтобы исключить энергетическое влияние России на Европу.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что главы правительств стран-членов блока всерьез настаивают на принятии 21-го пакета антироссийских санкций.