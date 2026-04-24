Раскрыты новые преступления сбежавшей экс-зампреда российского региона

В Северной Осетии следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Ларисы Тугановой, а также ее сына. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Сейчас экс-зампред скрывается на территории другого государства и объявлена в международный розыск. Ранее в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2022 по 2025 год подозреваемая получала взятки через своего сына, который выступал посредником. Деньги передавал предприниматель. Взамен чиновница, используя свое положение, давала указания руководителю одного из государственных бюджетных учреждений закупать товары у этого предпринимателя как у единственного поставщика. Общая сумма взяток превысила два миллиона рублей.

Ранее «Лента.ру» рассказывала об однофамилице экс-чиновницы. Осужденная за коррупцию бывшая заместитель главы администрации Шадринска Курганской области Татьяна Туганова также ушла в бега.

