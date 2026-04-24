17:46, 24 апреля 2026Культура

Режиссера «Русских страшилок» признали иноагентом

Минюст России включило режиссера Юрия Мамина в реестр иностранных агентов
Андрей Шеньшаков
Фото: Tatiana Braslavskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов известного режиссера театра и кино Юрия Мамина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации министерства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, известный по фильму «Бакенбарды» и сериалу «Русские страшилки», распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Также постановщик выступал против проведения специальной военной операции (СВО), принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов, выступал в качестве респондента на площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов актрису и режиссера Оксану Мысину. Звезду сериала «Каменская», которая родилась на территории Украины, уличили в способствованию «формирования негативного образа Вооруженных сил РФ».

