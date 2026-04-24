Россиянам напомнили о длинных выходных в начале лета

Доцент Балынин напомнил россиянам о трехдневных выходных с 12 по 14 июня

Доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что в начале лета россияне в начале лета смогут отдохнуть три дня подряд. Его слова приводит РИА Новости.

Балынин уточнил, что список нерабочих праздничных дней установлен в Трудовом кодексе Российской Федерации. Он напомнил, что россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

«Россиян ждут пятые по счету и заключительные в 2026 году трехдневные выходные: с 12 по 14 июня», — сказал он.

В 2026-м сокращенными рабочими днями на майские праздники станут 30 апреля и 8 мая, напомнил глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В целом предстоящие праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Выходные дни традиционно выпадают на 1-3 и 9-11 мая.