Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:38, 24 апреля 2026

Россиянин описал жителей гетто в США словами «у этих людей серьезные проблемы с психикой»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: grandbrothers / Shutterstock / Fotodom  

Российский тревел-блогер Александр побывал в бедных районах США и узнал, как там живут люди. Подробностями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, в американских гетто живут в основном афроамериканцы и иммигранты. Они находят в «бедных кварталах» доступное жилье, так как часто аренда дома в престижном районе города им не доступна из-за отсуствия легальной работы или кредитной истории. «Такие люди живут очень ограниченной жизнью, и мало что хорошего происходит с ними», — добавил опытный путешественник.

По словам автора, криминальная обстановка в гетто — обычное явление, потому что люди, живущие в подобных местах, часто «дикие и обозленные на весь мир». Они вырастают в неблагополучных семьях, не получают должного образования и с подростковых лет занимаются вандализмом, участвуют в драках и в сексуальных преступлениях. «У этих людей серьезные проблемы с психикой, поэтому они непригодны ни для какой работы в нормальном коллективе. Государство давно махнуло на них рукой, предоставляя им возможность выживать, получая минимальные пособия», — объяснил Александр.

Гражданин России предупреждает, что туристам не стоит заглядывать в подобные кварталы из-за высокой преступности и агрессии, исходящей от местного населения. «На одного парня, случайно попавшего в такой район, было совершено нападение группой афроамериканцев. Они расправились с ним лишь потому, что у него были новые кроссовки», — отметил мужчина.

Ранее россиянин описал еду в Мексике словами «пугаешься, а потом понимаешь, что вполне съедобно». Первое, что удивило автора материала — это то, что мексиканцы умеют готовить из самых разных частей животных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok