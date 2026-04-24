Россиянин описал жителей гетто в США словами «у этих людей серьезные проблемы с психикой»

Российский тревел-блогер Александр побывал в бедных районах США и узнал, как там живут люди. Подробностями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, в американских гетто живут в основном афроамериканцы и иммигранты. Они находят в «бедных кварталах» доступное жилье, так как часто аренда дома в престижном районе города им не доступна из-за отсуствия легальной работы или кредитной истории. «Такие люди живут очень ограниченной жизнью, и мало что хорошего происходит с ними», — добавил опытный путешественник.

По словам автора, криминальная обстановка в гетто — обычное явление, потому что люди, живущие в подобных местах, часто «дикие и обозленные на весь мир». Они вырастают в неблагополучных семьях, не получают должного образования и с подростковых лет занимаются вандализмом, участвуют в драках и в сексуальных преступлениях. «У этих людей серьезные проблемы с психикой, поэтому они непригодны ни для какой работы в нормальном коллективе. Государство давно махнуло на них рукой, предоставляя им возможность выживать, получая минимальные пособия», — объяснил Александр.

Гражданин России предупреждает, что туристам не стоит заглядывать в подобные кварталы из-за высокой преступности и агрессии, исходящей от местного населения. «На одного парня, случайно попавшего в такой район, было совершено нападение группой афроамериканцев. Они расправились с ним лишь потому, что у него были новые кроссовки», — отметил мужчина.

